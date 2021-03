KILALANIN: 'Virus hunters' ng UPLB na layong pigilan ang susunod na pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kung marami sa atin ay ginagawa ang lahat upang makaiwas sa kinatatakutang coronavirus, isang grupo naman ng mga mananaliksik mula University of the Philippines Los Baños (UPLB) ang pilit itong hinahanap.

Sila ang tinaguriang "virus hunters" o mga mananaliksik na sinusuong ang panganib upang mas lalong maintindihan ang karamdamang ito.

Ang kanilang misyon, manghuli ng mga paniki na maaaring nagdadala ng virus at mapigilan ang posibilidad ng panibagong outbreak.

"Meron kaming study ngayon na essentially looking into mga viruses sa buong Pilipinas and then trying to create a risk map so ano ba yung mga areas sa Pilipinas na posibleng magkaroon ng outbreak galing sa mga viruses na makikita sa paniki," paliwanag ni Phillip Alviola, ecologist mula UPLB.

Suot ang mga PPE, nagtutungo sila sa mga gubat at kuweba na pinaglalagian ng mga paniki.

Naglalagay ng mga patibong at kapag may mahuli, isasailalim ang mga paniki sa swab test tulad ng ginagawa sa mga tao saka pakakawalan muli ang mga ito sa gubat.

"Pine-preempt na natin, we are trying to predict, kung saan ba yung posible na magkakaroon ng outbreak. So gumagawa kami ng modelling, may mga statistical analysis na gagamitin para malaman natin let's say sa isang mapa ng Pilipinas kung anong mga areas dun na hotspot," ani Alviola.

Ngunit habang patuloy ang pag-aaral, pinapayuhan ni Alviola ang publiko na iwasan ang pagkain ng paniki o pagpatay sa mga ito upang maiwasang maipasa sa tao ang anumang virus na dala ng hayop.

May hiling din siya sa pamahalaan.

"I am appealing to the government na i-encourage ang ganitong klaseng mga research and I'm sure yung mga different branches ng ating government have been making funds available for this kinds of research. But we want to be all inclusive so hindi lang siguro dito sa UPLB or sa Metro Manila but palawakin ang mga ganitong klaseng ng research."