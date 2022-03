Walang katotohanan ang pahayag ni Democratic Party of the Philippines standard bearer Dr. Jose Montemayor Jr. na ang pagbabakuna ay maaaring maging sanghi ng pagkahawa sa COVID-19.

Sa Comelec “Pilipinas Debates 2022: The Turning Point” nitong Sanado, tinanong si Montemayor kung ano ang kanyang gagawin upang matiyak na “sapat ang trabaho,” “matatag ang kabuhayan,” at “dekalidad o up to standard ang kasanayan” ng mga bagong graduate.

Tugon ni Montemayor, mababa ang morale ng mga trabahador dahil sa lagi silang hinahanapan ng vaccination card.

“Palaging hina-harass ninyo ang 70 million na Pilipino palagi ninyong hinahanapan n‘yan, when in fact, ang mismong vaccination will expose you to infection,” sabi niya.

Watch more on iWantTFC

Subalit, taliwas ang pahayag ni Montemayor sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa, kabilang na ang World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention ng Estados Unidos (CDC), at ng lokal na Department of Health (DOH), Food and Drug Administration at iba pang mga independent na eksperto sa bakuna at sa epidemiology.

Ayon sa CDC, nababawasan nang malaki ng mga bakuna ang panganib na mahawa ang isang tao sa sakit.

Una na rin sinabi ng DOH na bagama’t maaari pa ring mahawa ang taong bakunado, mas maliit na ang tyansang lumala ang mga sintomas ng COVID-19.

Dagdag ng ahensya at ng WHO, ligtas at epektibo ang mga bakunang binigyan ng emergency use authorization (EUA) dahil dumaan ang mga ito sa maraming hakbang ng pagsusuri, testing at clinical trial.

Watch more on iWantTFC

Pinabulaanan din ni infectious disease expert Dr. Rontgene Solante ang pahayag ni Montemayor.

“Why will vaccination expose you to an infection when the infection you are exposed to is the very essence that that vaccine will protect us?” sinabi ni Solante sa isang text message sa ABS-CBN Fact Check team.

Ipinaliwanag din niya kung paano gumagana ang bakuna sa katawan.

“Vaccines stimulate our immune system to produce an antibody and T-cells, both of which will block the virus to cause infection, and prevent against severe infection,” ayon kay Solante, na miyembro ng DOST Vaccine Expert Panel.

Naprotektahan aniya ang mga bakunado mula sa symptomatic infection, pagkaospital at pagkamatay noong tumaas ang kaso ng COVID-19 dahil sa delta at omicron variants.

“All of these benefits are the main reasons why vaccination card is strictly needed during the surge and spike of the variants of concern to assure safety to people who are traveling, and working,” ani Solante.

Sa tala ng Department of Health, 85 porsiyento ng mga severe at critical COVID-19 cases sa bansa ay mga taong hindi pa nababakunahan.

Ayon pa sa DOH, 77.4 porsiyento ng mga namatay dahil sa COVID-19 mula Nobyembre 5, 2021 hanggang Pebrero 6, 2022 ay mga hindi pa fully vaccinated.

Noon ding panahon na iyon, higit 71 porsiyento ng mga severe at critical cases ang wala pang kumpletong bakuna.

Nitong Marso 15, nasa 64.6 milyong Pilipino na ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID-19, samantalang 11.2 milyon naman ang mayroon nang booster shot. – with research from Ann Charrize Calusa, ABS-CBN Investigative and Research Group



ABS-CBN News is part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project, which supports different news organizations in building their fact-checking capacity to meet international fact-checking standards.