MAYNILA - Ibinahagi ni Colonel Ricardo Morales ang plano nila ng kaniyang grupo na mapaalis ang pamilya Marcos sa Malacañang noong Pebrero 1986.

Aide de camp ng noo'y unang ginang Imelda Marcos si Morales na nagsilbing lider ng commando team laban sa mga Marcos.

Pebrero 17 ng taong iyon ay sumulat si Morales sa kaniyang ina at nagpahaging tungkol sa operasyong gagawin. Sumulat siya dahil inaasahan niya umanong maaaring hindi na siya makauwi nang buhay sa pamilya.

"Hello all. By the time this letter gets to you, things already happened and shall affect all of us as people and as Filipinos. This might be my last chance of communicating with you," saad niya sa bahagi ng kaniyang liham.

Nakaplano diumano ang assault noong Pebrero 23 kung saan may walong team na tig-apat na sundalo ang susugod sa Palasyo para dakpin ang unang pamilya.

"We would be coming across the Pasig sa likod. We would cross by inflatable boats and then assault the Palace from the riverside. That was the plan and since I knew the routes inside the palace, my job would be to lead the assaulting element," pagdedetalye ni Morales ng kanilang operasyon.

Pero hapon ng Pebrero 22 ay nabisto ng diktador na si Ferdinand Marcos ang kanilang operasyon.

Nagsagawa ng emergency TV broadcast si Marcos at isinapubliko ang tangkang pagpatay sa kanila.

Nahuli ang tatlong miyembro ng Reform the Armed Forces Movement o RAM kung saan kabilang si Morales.

"They were part of an aborted coup d'etat and assassination plot against the president and the first lady," pahayag ni Marcos.

Ang operasyon laban sa kaniya ay power grab diumano ng kaniyang noo'y Defense chief na si Juan Ponce Enrile at Defense chief of security na si Gringo Honasan. Totoo ang paratang ni Marcos sa kaniyang mga dating tauhan. Pero hindi na ito pinaniwalaan ng taumbayan.

Balikan ang mga pangyayari at huling sandali ng gobyerno ni Marcos sa espesyal na dokumentaryong 'Letters from a Revolution,' sa pagsasalaysay ni Prof. Randy David, at unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2001.

