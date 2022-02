FACT CHECK: Lumang larawan ginamit upang palabasing suportado ni Duterte si Isko

Misleading ang kumakalat na larawan nina Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. Christopher “Bong” Go at Cebu Gov. Gwen Garcia na tila nagbibigay ng trademark hand sign ng Aksyon Demokratiko at ni presidential candidate Manila mayor Isko Moreno Domagoso.

Bagama't totoo ang larawan, ito ay luma at kuha noon pang Marso 17, 2021 sa isang dinner meeting na dinaluhan ni Duterte, Go at Garcia sa Cebu.

Magkaparehas ang hand sign ng One Cebu political party ni Garcia, at ng Aksyon Demokratiko kung saan kabilang si Domagoso.

LOOK: Cebu Gov. Gwendolyn Garcia attended a 'dinner meeting' with President Rodrigo Duterte and Senator Bong Go on March 17, together with other local officials in Cebu, the Capitol said on March 18. | Photos from Sugbo News via @morexetteCDN #CDNDigital pic.twitter.com/MiwOR1kONI — CDN Digital (@cebudailynews) March 18, 2021

Ang kumakalat na litrato ay inupload sa Facebook group na Tropang Isko Moreno noong Pebrero 20, at ito ay may caption na "Na Isko na?" at hashtag na #SwitchToIsko.

Wala pang ini-endorsong kandidato sa pagka-pangulo sa Halalan 2022 si Duterte at ang One Cebu.