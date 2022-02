FACT CHECK: Hindi konektado sa ABS-CBN ang pekeng Facebook page na 'The World Tonight'

Walang sariling Facebook page ang longest-running English newscast na “The World Tonight” na mapapanood sa ABS-CBN News Channel (ANC).

Bukod sa sa cable TV at sa opisyal na website ng ABS-CBN News, mapapanood ang programang “The World Tonight” at makikita ang mga posts nito sa opisyal na Facebook Page at YouTube Channel ng ANC.

Mapapansin ang pagkakahawig ng opisyal ng logo ng programang The World Tonight sa kaliwa at ng banner photo ng pekeng Facebook page sa kanan, na may kategoryang “Social Media Agency.”

Kapansin pansin rin ang pag-repost ng pekeng Facebook page ng mga balita mula sa iba’t ibang news sites. Mayroon din silang mga post na pumapabor sa ilang kandidato.

Gamit ang Ad Library ng Facebook (Meta), makikita rin na mayroon silang mga aktibong advertisements tungkol sa ilang mga kandidato. Ito ay mga “sponsored” post tungkol sa ilang tumatakbo sa Halalan 2022 na binabayaran ng nasabing page sa Facebook upang mas maraming tao ang maabot ng mga ito.

Nag-tweet din si ABS-CBN reporter Mike Navallo tungkol sa pekeng Facebook page na ito noong umaga ng February 21.

BEWARE: A Facebook page is pretending to be The World Tonight, sharing articles from other news sites or posts favoring certain personalities.



Originally named “Her World” in 2017, it is managed by Sartine IT Solutions.



This is not ANC’s The World Tonight. Please report. pic.twitter.com/duEh1WkiU2 — Mike Navallo (@mikenavallo) February 21, 2022

Ayon sa ilang nagkumento sa nasabing Tweet, inakala nga nila na ito ay totoong Facebook page ng programang “The World Tonight” ng ANC.

Matapos magpost si Navallo sa kanyang Twitter account, nagpalit ng kulay ng logo at banner ang nasabing Facebook page noong araw ding iyon. Naglagay rin ito ng disclaimer na nagsasabing hindi sila konektado sa ABS-CBN. Pero hindi nito binago ang pangalan ng page. Nananatili rin ang mga salitang “Breaking News” sa logo nito.

Base sa “Page transparency” ng Facebook, nakaka-tatlong palit na ng pangalan ang pekeng Facebook page. Ginawa ito noong September 2017 na may orihinal na pangalang “Her World.” Mga quote cards na walang kinalaman sa pulitika ang mga posts ng naturang page noong una itong mabuo.

Nagpalit ito ng pangalan noong 2019 sa “My World,” hanggang sa maging “The World Tonight” noong 2021. Dito na rin nagsimulang mag-post tungkol sa mga pulitiko ang nasabing page.

Nakasaad din na isang “marketing at public digital agency” na nagngangalang SARTINE IT Solutions ang nagpapatakbo sa nasabing page. Ayon sa website nito, kabilang sa target ng kumpanya ang mga negosyo at mga pulitikong gustong baguhin ang “audience behavior.”

Sa ngayon ay mayroon nang 68,000 followers ang pekeng Facebook page. – with research from Ann Charrize Calusa, ABS-CBN Investigative and Research Group.

ABS-CBN News is part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project, which supports different news organizations in building their fact-checking capacity to meet international fact-checking standards.