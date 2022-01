Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mahalaga pa ring magpabakuna o magpa-booster kontra COVID-19 ang isang tao kahit tinamaan na siya ng sakit, sabi ngayong Linggo ng isang infectious disease specialist.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, marami kasi ang nag-iisip na hindi na kailangang magpabakuna kapag nagkasakit ng COVID-19 dahil nagkakaroon naman ng "natural immunity."

"That's wrong," ani Solante sa panayam ng TeleRadyo.

"Kapag nagka-infect ka, nag-develop ka ng antibody. But 'yong antibody response mo will not be as durable without the vaccine. So kailangan mo pa rin ng bakuna para mas longer protection mo at saka mas mataas ang response, antibody response mo," paliwanag ng doktor, na miyembro rin ng government vaccine expert panel.

Tinatawag aniyang hybrid immunity kapag ang isang tao ay nagkaroon ng antibodies — na panlaban sa sakit — laban sa COVID matapos mahawahan nito, at sa pamamagitan ng bakuna.

Ayon kay Solante, puwede agad magpabakuna ang isang taong nagka-COVID kapag natapos na nito ang kaniyang isolation period, mapa-primary series man o booster dose.

Base rin umano sa kasalukuyang datos, umaabot nang 6 o 7 buwan ang proteksiyong naibibigay ng mga booster shot, pero posibleng mas matagal pa ito "kasi mas mataas na 'yong antibody mo."

Muli ring binigyang diin ni Solante na maaari pa ring magka-COVID-19 ang isang taong nabakunahan na pero nakatutulong ang bakuna para maiwasan ang severe case o malalang pagkakasakit.

Ayon din kay Solante, kapag mas maraming tao na ang bakunado at may natural immunity dahil sa pagkaka-COVID, mas magiging mababa ang tsansa na mag-mutate ang virus at magkaroon ng mga variant of concern gaya ng omicron.

Mula Marso 2021 hanggang Enero 20, 2022, umabot na sa 56.8 milyon ang maituturing na fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Pilipinas, habang 5.8 milyon naman ang tumanggap ng booster doses.