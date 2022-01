Walang basehan ang mga Facebook posts na kumalat kamakailan na nagsasabing papalitan na ni dating Biliran representative Glenn Chong sa puwesto si Comelec Commissioner Rowena Guanzon.

Ang nasabing Facebook post na may caption na

“KAKAPASOK LANG SHOCKING. ATTY GLENN CHONG PAPALITAN NA SI ROWENA GUANZON JAMES JIMENEZ SIBAK SA COMELEC”

ay may kasamang video ng panayam kay Chong na tumagal ng 14 minuto.

Pero walang nabanggit si Chong dito tungkol sa diumano’y napipinto niyang pagpalit ng puwesto kay Commisioner Guanzon.

Umabot na sa 7,500 reactions, halos 2,000 comments at nai-share ng halos 3,000 beses ang nasabing post.

Ayon kay Comelec Spokesperson James Jimenez, pawang ispekulasyon o haka-haka lamang ang mga alegasyong tulad nito dahil tanging ang Pangulo lamang ang may kapangyarihang magtalaga ng mga Commissioner.

“Any allegation of any person being appointed, made before the actual appointment, would be nothing but speculation,” ayon sa pahayag ni Jimenez na ipinadala sa ABS-CBN News sa pamamagitan ng text message.

Nakatakdang magretiro ngayong Pebrero si Guanzon, gayundin sina Comelec Chairman Sheriff Abas at Commissioner Antonio Kho Jr. pero wala pang pormal na anunsiyo kung sino-sino ang papalit sa mga mababakanteng puwesto.

Sa alegasyon naman na siya ay tatanggalin na sa kanyang pwesto, ayon kay Jimenez, bilang isang “career civil servant,” siya ay nasasakop ng mga regulasyon nito.

“As for ‘axing’ me, I am a career civil servant, with all that that entails,” pahayag ni Jimenez.

Kung ang pagiging spokesperson naman ng Comelec ang pag-uusapan, tanging ang Commission en banc o ang mismong COMELEC Chairman lamang daw ang maaaring magdesisyon hinggil sa pananatili nya sa pwesto.

Dagdag pa ni Jimenez, hindi na bago ang ganitong mga alegasyon dahil paulit-ulit na itong ipinakakalat dati pa.

Si Chong ay isa sa mga lantarang kritiko ng automated elections. Ayon sa kanya, may daya diumano ang mga vote counting machines na ginamit noong Halalan 2016. Matapos matalo sa pagka-Senador noong 2019, ipinrotesta ni Chong ang diumano’y pagkawala ng mga boto niya sa ilang mga lugar.

Inaasahang magtatalaga ng mga bagong Comelec Commissioner si Pangulong Duterte bago mag-Marso. Kung mangyayari ito, lahat ng Comelec Commissioner na uupo sa puwesto ay pawang appointees na ni Pangulong Duterte. Ayon sa koalisyong Kontra Daya, ang ganitong sitwasyon ay maaring makaapekto sa “quasi-judicial independence” ng Comelec. -- with research by Ann Charrize Calusa, ABS-CBN Investigative & Research Group

ABS-CBN News is part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project, which supports different news organizations in building their fact-checking capacity to meet international fact-checking standards.