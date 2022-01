FACT-CHECK: Matatanggal nga ba sa trabaho ang mga empleyadong hindi magpapabakuna kontra COVID-19?

Fact-checked by the ABS-CBN News Investigative and Research Group

Kumakalat sa social media ang balitang ginawa nang “mandatory” o wala nang magagawa ang mga empleyadong kinakailangang pumasok sa trabaho—maging sa gobyerno man o sa pribadong sektor—kundi ang magpabakuna kontra COVID-19.

Ayon sa post, ito ay nakapaloob diumano sa isang IATF Resolution na ipinatupad noong Dec. 1, 2021 at alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte na itaas ang antas ng pagbabakuna sa bansa.

Pero sa orihinal na IATF Resolution No. 148-B at maging sa sumunod na IATF Resolution No. 149, wala saan mang binanggit na “mandatory” o sapilitan ang pagbabakuna sa mga empleyadong papasok sa trabaho. Bagkus, binigyang-diin pa sa IATF Resolution 148-B na hindi sapat na dahilan ang kawalan ng bakuna ng isang empleyado para matanggal ito sa trabaho.

Pero sinabi rin sa resolusyon na ang mga empleyadong wala pang kumpletong bakuna ay kinakailangan munang sumailalim sa RT-PCR test bago sila payagang pumasok sa trabaho, at kailangan nila itong gastusan mula sa sarili nilang bulsa. Kakailanganin din nilang ulitin ang test kada dalawang linggo. Nilinaw naman sa IATF Resolution 149 na hindi ito kailangang gawin ng mga empleyadong naghihintay na lamang ng kanilang second dose.

Tinatayang nasa P50,000 to P60,000 kada taon ang magagastos ng isang empleyado para sa RT-PCR test kung hindi siya magpapabakuna, ayon kay Presidential Adviser Joey Concepcion.

"So they should take the vaccines because the vaccines are free, hopefully, this puts more pressure on employees who have not taken the vaccines," dagdag pa ni Concepcion.

At nito lang Jan. 12 inanunsiyo ang pag-extend ng Alert level 3 sa Metro Manila at ilang pang probinsiya hanggang Jan. 31.

Umabot na sa halos 50 milyong Pilipino (49,765,213 as of Dec. 31,2021) ang may kumpleto nang bakuna kontra COVID-19 sa pagsasara ng 2021. Pero ito ay halos 65% lamang ng tinarget ng gobyernong mabakunahan noong nakaraang taon.

Metro Manila, Balik sa Alert Level 3

Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, ibinalik ng IATF sa Alert Level 3 ang Metro Manila at ilang karatig probinsiya mula January 3-15.

Sinabi rin ng gobyerno na ang mga establisyimento tulad ng mga restaurant, salon at spa ay maaari lamang magbukas kung ang kanilang mga empleyado ay may kumpleto nang bakuna.

Sa pahayag ng Commission on Human Rights, makatuwiran lamang na malimitahan ang galaw ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19, pero dapat ay mayroon silang access sa mga essential services.

Matapos ianunsiyo ang pagbabalik sa Alert Level 3, marami ang pumila sa mga vaccination sites para magpabakuna.

Noong January 10, nagtala ang Pilipinas ng 33,169 bagong kaso ng COVID-19. Ito sa ngayon ang pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa loob ng isang araw simula ng pandemiya.

Pinabulaanan na rin ng Presidential Communications Operations Office o PCOO sa isang Facebook post ang mga kumakalat na balita tungkol sa mandatory vaccination.

ABS-CBN News is part of the Philippine Fact-Checker Incubator Project, which supports different news organizations in building their fact-checking capacity to meet international fact-checking standards.