FACT CHECK: Walang giyera sa West Philippine Sea

Hindi totoo at mapanlinlang ang mga video na ipinost sa YouTube na pinapalabas na tila ang pag-atake ng Tsina sa Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa.

Sa mga pamagat at thumbnail ng mga video na ini-upload sa YouTube channel na “WANGBUDISS TV” mula Disyembre 9 hanggang 13, 2023, mababasa ang mga sumusunod na kataga: “Giyera na sa WPS,” “Digmaan sa WPS,” “Sabog ang barko ng Pinas,” “Pinutukan barko ng Pinas,” “China lumusob na,” “Winasak ng China barko ng Pilipinas,” at “China biglang binomba barko sa WPS.”

Ang mga video ay inilabas matapos ang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard (CCG) sa mga barko ng Pilipinas noong Disyembre 9 at 10, 2023.

Bagama’t totoong nagpakita ng harassment at probokasyon ang China sa dalawang insidenteng ito, eksaherado ang mga salita na ginamit sa video at hindi totoong nagdulot ang mga ito ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas.

Ang totoo: binomba ng CCG ang mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannon, gumamit sila ng long-range acoustic device, at nagsagawa ng mga delikadong maniobra. Ang mga agresibong aktibidad na ito ay nagdulot ng pinsala sa mga barko ng Pilipinas, partikular sa communication, navigation, at monitoring equipment. Ngunit hindi ito nagdulot ng pagkawasak o pagkasabog ng mga barko.

Taliwas sa sinasabi sa pamagat at thumbnail videos, hindi naging dahilan ang mga insidenteng ito upang gumamit ng puwersa o dahas ang Pilipinas.

Sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) spokesperson Teresita Daza sa isang press briefing na naghain sila ng diplomatic protest laban sa China at ipinatawag si Chinese ambassador to Manila, Huang Xilian.

Sa isang pahayag sa media, pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Romeo Brawner Jr. ang mga sundalo na pairalin ang maximum tolerance para maiwasan ang paglabag sa international laws.

Tinampok din ng “WANGBUDISS TV” ang video ng ilang content creators na nagkokomento sa ulat ng mga news outlets tungkol sa West Philippine Sea.

Ang ilan dito ay pinatungan ng manipuladong larawan na nagpapakita ng tatlong malalaking barko sa likod ng isang lumulubog na barko. Sa isang larawan, ang lumulubog na barko ay may bandila ng Pilipinas. Sa ibaba ng larawan nakasulat ang “CHINA WASAK ANG BARKO NG PINAS! BINANGGA” at “GRABE NA TALAGA ANG GINAGAWA NG CHINA.”

Sa isang reverse image search, makikitang wala sa orihinal na larawan ang barkong tila lumulubog at may bandila ng Pilipinas.

Ang orihinal na larawan ay mula sa handout na inilabas ng Philippine Coast Guard, ayon sa mga news outlets na gumamit ng larawan katulad ng Fox News at CBS 42.

Ang larawan ay kuha noong Disyembre 2, 2023 at nagpapakita ng pinaghihinalaang mga barko ng Chinese militia na diumano’y nananatili malapit sa Julian Felipe Reef sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Ang reef ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS).

Hindi ito ang unang beses na na-fact check ng ABS-CBN ang YouTube channel na “WANGBUDISS TV” dahil sa pagpapakalat nito ng maling impormasyon. Ang channel ay mayroong 151,000 subscribers.

Sa huling tala ng ABS-CBN Fact Check Team, ang mga video ay napanood nang hindi bababa sa 3,000 na beses.

