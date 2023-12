MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Paghahanda ni Marlon Tapales para kay Naoya Inoue, silipin

ABS-CBN News

MAYNILA – Para gumawa ng kasaysayan sa boxing, kailangan ng madibdibang pagsasanay.

Sa Baguio City ginawa ni WBA at IBF superbantamweight champion Marlon Tapales ang paghahanda sa laban sa Japanese boxer na si Naoya Inoue dahil kahawig nito ang klima sa Japan.

Dalawang beses ang kanyang workout – mula sa stretching at pagtakbo sa umaga hanggang sa sparring, ab work, at pag-jump rope sa gym.



Kabilang din sa mga gamit ni Tapales sa training ang speed bag at medicine ball.

Ayon sa team niya, iniiba-iba ang kanyang work out para maiwasan ang pag-plateau at patuloy siyang lumakas para sa laban.

Maghaharap sina Tapales at Inoue sa December 26.

– Ulat ni Champ de Lunas, Patrol ng Pilipino