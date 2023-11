MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Saan nag-ugat ang Ateneo-La Salle rivalry?

ABS-CBN News

MAYNILA – Iconic na sa ilang dekadang palaro ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) ang tapatan ng Ateneo de Manila University at De La Salle University.

Magmula sa hardcourt ng basketball at volleyball pati na sa ibang sports at larangan, naituring nang magkaribal ang mga mag-aaral at alumni ng “Taft” at “Katipunan”.

Kabilang ang Ateneo at La Salle sa final four ng men’s basketball ngayong Season 86.

Ayon sa opisyal at alumnus ng dalawang unibersidad, 1930s pa umugat ang tunggalian dahil sa isang championship na napanalunan ng La Salle at humantong sa pagbabato ng fried chicken sa campus ng Ateneo na noo’y nasa Maynila pa.

Pero dagdag nila, humupa na rin ang dati’y nagiging marahas na labanan bunga ng paglawak ng mga sumusubaybay sa UAAP.

– Ulat ni Champ de Lunas, Patrol ng Pilipino