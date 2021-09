MULTIMEDIA

THROWBACK: #RonnieWorkout | Sports U

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Hindi lang sa acting at pagsasayaw mahusay ang Kapamilya actor na si Ronnie Alonte. May ibubuga rin siya pagdating sa basketball. Balikan natin sa "Sports U" ang kuwentong basketball ni Ronnie at alamin kung papaano ito naging nakatulong para marating niya ang buhay niya ngayon.

Watch more on iWantTFC