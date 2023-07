MULTIMEDIA

Filipinas, panalo kontra New Zealand sa FIFA Women's World Cup

ABS-CBN News

Hawak na ng Pilipinas ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIFA Women's World Cup matapos padapain ang host nation na New Zealand sa score na 1-0. Isang goal mula kay Sarina Bolden ang nagbigay ng panalo sa Philippine women's national football team, na may tsansa pa na makapasok sa round of 16.

