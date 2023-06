MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Mindset sa paglalaro ng basketball mula kay Phil Handy

ABS-CBN News

MAYNILA - "Those guys are superstars but they still work on the small things."

Ganito inilarawan ni three-time NBA champion assistant coach Phil Handy ang ilang superstars na nakatrabaho niya kagaya ng namayapa nang si Kobe Bryant, LeBron James at Kyrie Irving.

Ito rin ang isang payo niya sa mga gustong maging mahusay sa isport.

Nasa bansa ang Los Angeles Lakers assistant coach para ibahagi ang kanyang kasanayan at kaalaman sa basketball. Nagsilbi rin siyang assistant coach ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors.

Isa sa mga naturuan ni Handy sa kanyang libreng basketball clinic ay ang mga kadete ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite.

– Ulat ni Raffy Santos, Patrol ng Pilipino