MULTIMEDIA

THROWBACK: Star Magic All Star Games 2019 | Sports U

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Watch more in iWantTFC

Tampok sa "Sports U" ang aksiyon at excitement sa ginanap na Star Magic All Star Games noong 2019. Sa basketball, nagtapat ang teams nina Elmo Magalona at Jerome Ponce, habang nagharap naman sa volleyball ang team ni Julia Barretto laban sa team ni Kim Chiu.