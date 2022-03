MULTIMEDIA

EJ Obiena, makakalaro na sa SEA Games sa Mayo?

ABS-CBN News

Posibleng makalaro na sa SEA Games sa Mayo ang champion pole vaulter na si EJ Obiena matapos suspendihin ng POC ang PATAFA. Sakaling maratipikahan ang suspensyon, ang POC na ang bubuo ng national team at posibleng mabigyan ulit ng slot si Obiena. Matatandaang may gusot sa pagitan ng PATAFA at ng world ranked pole vaulter.

