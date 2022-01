MULTIMEDIA

Olympic gold medalist Hidilyn Diaz, nagpositibo sa COVID-19

ABS-CBN News

Nagpositibo sa COVID-19 ang Olympic gold medalist at champion weightlifter na si Hidilyn Diaz. Kumpleto sa bakuna at booster si Diaz. Paalala niya sa publiko, mag-ingat at sumunod sa mga protocol para makaiwas sa sakit.

