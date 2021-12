Ang V33wise ng Blacklist at si ONIC PH head of esports development Carlo "Lark" Giron. Dating naglaro sa ilalim ng Onic PH ang V33wise noong si Lark pa ang kanilang coach. Courtesy: Moonton Games

Mula sa paghahanda at pag-arangkada ng Mobile Legends: Bang Bang World Championships (M3), bakas ang naging magandang samahan ng Onic PH at Blacklist International para maipatupad ang pangarap na all-Filipino grand finals sa world stage.

Mula sa pag-quarantine sa Singapore hanggang sa playoffs, puspusan ang pagbibigay ng mga Filipino representative ng suporta at lakas sa isa't isa.

At kahit na humantong sa all-Pinoy grand finals ang labanan, kung saan nanaig ang Blacklist sa iskor na 4-0, naging malapit pa rin sila sa isa't isa.

"Throughout quarantine naging sobrang close din kami. Magkakaibigan talaga kami and walang toxic-an na naganap sa magkabilang team kaya sobrang nilapitan namin sila para i-comfort," ani head coach Kristoffer "Bon Chan" Ricaplaza matapos ang laban noong gabi ng Linggo.

Bukod sa maganda ang relasyon ng dalawang koponan ay dati na ring naging magkakampi ang mga pambato ng Pilipinas sa M3.

Noon na ring naging magkakampi sila Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna at Danerie James "Wise" Del Rosario ng Blacklist; at sina Gerald "Dlarskie" Trinchera at Allen "Baloyskie" Baloy noong nasa Onic PH pa ang V33wise.

Proud naman si OhMyV33nus sa nakamit ng Onic PH sa world stage, lalo't na ang mga dating kakampi ay pursigido talagang makuha ang world title.

"Noong lumapit kami sa kanila, ayun lang para medyo gumaan ang pakiramdam namin. Nung lumapit kami makikita mo na sobrang proud sila sa amin. Sinabi pa ni Baloy na sobrang deserve niyo 'yan. Sabi ko rin talaga na kayang-kaya pa rin nilang mag-champion sa M-series," ani OhMyV33nus, na naging kakampi ang "skie" brothers sa M1.

Bago mag-Season 7 ng Mobile Legends: Bang Bang Professional League, itin-rade ng Blacklist ang jungler na si Kairi "Kairi" Rayosdesol para kina V33wise na noo'y nasa Onic PH pa.

Ang EXP-laner na si Edward "Edward" Jay Dapadap, nilapitan ang dating kakampi na si Kairi na noo'y "FULLCLIP" ng Blacklist International.

Ang mensahe niya? "Sabi ko huwag siyang susuko. Ituloy lang."

Naging misyon din noon ng Onic PH na ipaghiganti nila ang Blacklist sa BloodThirstyKings na siyang naglaglag sa "Codebreakers" sa lower bracket noong unang araw ng playoffs.

"Typical Pinoy. So kapag naagrabyado ang mga kapwa Pinoy, gusto namin ipagtanggol di ba? So that's what we did," sabi noon ni Onic PH coach Denver "Yeb" Miranda.