OhMyV33nus may hiling sa disenyo ng M3 championship skin

Courtesy: Moonton Games.

SINGAPORE -- Bukod sa titulo bilang pinakamalakas na Mobile Legends: Bang Bang team sa buong mundo, at ang tumatagingting na $300,000 (halos P15 milyon) cash prize, may pribilehiyo ang Blacklist International na piliin ang M3 championship skin.

Napagkasunduan na ng koponan na kay Estes -- na anila’y simbolo ng Blacklist -- ang lagyan ng championship skin.

Pero pagdating sa disenyo, may nais ang kapitan na si Johnmar “OhMyV33nus” Villaluna ukol dito, paglalahad niya sa isang post-match press conference matapos ang kanilang 4-0 na panalo kontra Onic PH sa Grand Finals.

“I want to see a male hero, with a female skin. For example: a Mathilda with a gender-bender skin,” ani OhMyV33nus, na miyembro ng LGBTQ+ community.

Dagdag niya: “In all the games I’ve played, I’ve never seen that skin.”

Sumang-ayon naman ang kakampi niyang si Kiel Calvin “OHEB” Soriano sa pahayag.

Noong nanalo ang kapwa-Pinoy na Bren Esports, kay Lancelot binigay ng koponan ang World Championship skin.

Ito na ang ika-2 sunod na beses na Philippine team ang nag-uwi ng world title sa Mobile Legends.