Paano makapasok sa NBA? Jordan Clarkson may payo para kay Kai Sotto

Hindi lahat ng naghahangad na makapasok sa NBA ay nagtatagumpay, kaya naman may simpleng paalala si Utah Jazz guard Jordan Clarkson kay Kai Sotto na umaasang maging unang homegrown Pinoy na makapasok sa pinamalaking liga ng basketball sa buong mundo.

Sa isang virtual interview kasama ang Filipino media nitong Sabado, pinayuhan ni Clarkson ang 18-anyos na manlalaro na manatili sa gym at patuloy na magtrabaho.

"The best advice I got him is to stay in the gym. Keep continuing the work," saad ni Clarkson na kapipirma lang ng 4-year contract sa Jazz nitong offseason.

Kasalukuyang nasa G League si Sotto sa ilalim ng Team Ignite.

Hindi rin agad-agad nakapasok ang Fil-Am NBA player sa pro league nang maglaro muna noong 2014 sa NBA development league suot ang Los Anglese D-fenders jersey bago tuluyang tawagan ng Los Angeles Lakers upang maglaro na sa kanilang koponan.

Nais din ni Clarkson, na minsan na ring nagsuot ng Gilas jersey, na huwag sayangin ng dating Ateneo Blue Eaglet standout ang oportunidad na matuto sa mga NBA players at coaches na nasa G League dahil ito umano ang mas magpapahusay sa 7-foot-2 center.

"When you’re around NBA pros, guys, and coaches, just having that and being around that experiences, it's going to make him better," dagdag ni Clarkson.

Hindi aniya lahat nabibigyan ng pagkakataon na makasama at makalaro ang maraming beteranong basketbolista.

"It's gonna be great for them especially at a young age. I think those guys getting those experiences, eye-opening experiences that a lot of kids don’t get is going to be good for them," ani Clarkson.

"Just tell him to put his nose down. Keep grinding. It's all about workout at the end of the day. "

Naghahanda na ang Jazz sa muling pagbubukas ng NBA season ngayong Disyembre kung saan umaasa si Clarkson na uusad ang kaniyang koponan sa playoffs.

