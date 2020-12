NBA: Jordan Clarkson target makuha ang 6th man of the year

Utah Jazz guard Jordan Clarkson (00). Brad Mills, USA TODAY Sports/Reuters. File Photo

Unti-unti nang niyayakap ni Jordan Clarkson ang kaniyang role sa Utah Jazz lalo pa't kapipirma lamang nito ng 4-year, $52-milyong kontrata sa koponan bago magsimula ang susunod na season ng NBA.

Bagamat palagi itong galing sa bench sa Jazz, solidong laro pa rin ang ipinapakita ni Clarkson sa koponan na makikita sa magagandang numerong inirehistro nito noong nakaraang season.

Sa 42 laro suot ang Jazz jersey, tumikada ng 15.6 puntos sa 46.2% field goal percentage ang Fil-Am NBA guard. Sa playoffs naman sa NBA bubble, iniakyat pa nito ang kaniyang stats sa 16.7 puntos kada laro tangan ang 46.4% shooting percentage.

Kaya hindi nakakapagtaka kung siniguardo ng Utah Jazz na makukuha nila muli ang serbisyo ni Clarkson sa mga susunod pang taon.

Sa pagpapatuloy ng kaniyang karera sa NBA, umaasa si Clarkson na maibubulsa nito ang NBA 6th man of the year award habang tinutulungan ang Jazz na umusad sa torneo.

"One goal or achievement I do wanna have in my belt is to win the 6th man of the year award," kuwento nito sa Filipino media nitong Sabado.

"But having that opportunity to come out there and be with this organization. I'm just trying to come out there and help the team get wins. Definitely, would love to have that under my belt one of these years."

Naisama na noon si Clarkson sa NBA All-Rookie First Team matapos magtala ng 11.9 points, 3.2 rebounds at 3.5 assists sa kanyang unang taon sa NBA sa ilalim ng Los Angeles Lakers.

Masaya ang basketbolista sa kaniyang ginagampanan sa koponan dahil nabigyan umano ito ng kalayaan sa paglalaro. Nagpapasalamat ito sa kaniyang mga coach sa paglalagay sa posisyon na mapapakinabangan talaga ang kaniyang talento.

“Coaches did a good job in putting me in a position where I am able to get my strengths. The last thing is really focusing on my shot distribution, the shots that I take. I feel like that was the biggest adjustment I made since I've been here in Utah,” saad ni Clarkson.

