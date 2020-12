‘I’m in best shape’: Jordan Clarkson, Utah handa na sa pagbubukas ng NBA season

Utah Jazz guard Jordan Clarkson (00) sets the play against the Dallas Mavericks at the American Airlines Center. Jerome Miron, USA TODAY Sports/Reuters. File Photo

Hindi nangangamba si Utah Jazz guard Jordan Clarkson na makakaapekto sa kanilang koponan ang maikling preparasyon para sa panibagong season ng NBA.

Halos tatlong buwan lamang ang magiging pagitan ng katatapos na edisyon ng liga at kasunod na torneo, ngunit naniniwala si Clarkson na handa na siya at ang Jazz na muling sumabak sa hardcourt.

“I’m in the best shape coming into this season knowing that we didn't have much time off but I'm ready. We hoop all year. We play all year,” ani Clarkson sa isang virtual interview kasama ang Filipino media nitong Sabado.

Wala aniya siyang nakikitang magiging problema sa transition ng koponan mula sa NBA bubble nitong taon patungo sa December opening ng NBA season.

“I think it's gonna be a smooth transition for us because we just came from the bubble. We played in the playoffs, played in a high level,” dagdag ng manlalaro na pumirma ng apat na taon kontrata sa Jazz.

Matatandaang itinuloy ng NBA ang ilang laro at playoffs sa Orlando bubble nitong Hulyo hanggang Oktubre sa gitna ng pagkakaroon ng COVID-19 pandemic. Yumukod ang Utah sa Denver Nuggest sa unang round ng playoffs, 4-3.

Sa 42 laro suot ang Jazz jersey, tumikada ng 15.6 puntos sa 46.2% field goal percentage ang Fil-Am NBA guard. Sa playoffs naman sa NBA Bubble, iniakyat pa nito ang kaniyang stats sa 16.7 puntos kada laro tangan ang 46.4% shooting percentage.

Sinabi ni Clarkson na patuloy pa ring pinag-aaralan ng koponan ang kanilang mga bagong rotation kasama ang mga bago sa grupo.

Kuwento pa ng atleta, partikular nitong pinagtutuunang pansin ang kaniyang depensa at pagpapabuti sa kaniyang playmaking at shooting.

“I’m just trying to put out the same product that I put out since I’ve been in the league. Come out, score balls, make plays. Getting better in defense -- that’s one thing i'm really working on. Try to make some big strides in that area,” pahayag ng basketbolista.

Ayaw na muna nitong magbigay ng prediksyon kung hanggang saan aabot ang Jazz sa season ngunit inamin niyang nais nilang makapasok muli sa playoff at umusad hanggang dulo.

“I don’t want to make predictions on where we’re gonna be. But our goal is to try to compete in the championship. Go deep in the playoffs. Win a lot of games in the regular season and put us in the position to do that,” sagot ni Clarkson.

Ibinida rin nito ang magandang samahan na mayroon ang grupo lalo pa’t mas napalapit umano sila sa isa’t isa nang mangyari ang NBA bubble. Masaya rin si Clarkson na karamihan sa teammate nito ay mananatili pa sa Jazz sa susunod na ilang taon.

“[We] keep continuing to grow and keep getting better. These guys, I look at them as family now knowing that I will be here for a while. Most of the roster is going to be here for a few years.”

