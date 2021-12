Courtesy: Moonton Games.

SINGAPORE—Bago mag-M3 world championships, dehado sa power rankings ang Onic Philippines, at may mga nagdududa na aabante sila sa Grand Finals.

Pero ngayong maaari na nilang makuha ang korona sa Mobile Legends world stage, tingin ng koponan na nagsilbing inspirasyon ang kanilang doubters.

"Hindi ko talaga minind yung power rankings. Pero lalo siyang nakakamotivate para sa'min kasi gusto namin i-prove kung sino ang the best," ani Allen "Baloyskie" Baloy matapos ang kanilang upper bracket final match kontra BloodThirstyKings.

Kung tatanungin naman si Gerald "Dlarskie" Trinchera, hindi alintana sa kaniya ang pagdududa sa kanila.

"Sa totoo lang wala akong pakialam sa ano nila sa rankings nila basta nagagawa ang best namin. Gusto lang namin maipakita na talagang kaya namin," ani Dlarskie.

May mga nais pa raw na mapatunayan ang Onic PH, ayon sa head coach na si Paul Denver "Yeb" Miranda.

"I think this team wants to prove to everybody that we deserve to be in the finals and to be a champion," ani Miranda.

Alas-5 ng hapon ng Disyembre 19, Linggo, gaganapin ang M3 Grand Finals.