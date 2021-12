Allen "Baloyskie" Baloy matapos ang kanilang panalo kontra RRQ Hoshi sa Mobile Legends: Bang Bang World Championships sa Singapore. Courtesy: Moonton Games

SINGAPORE—Sa unang tingin, tila dehado ang Onic PH sa Game 3 kontra RRQ Hoshi sa upper-bracket semifinals ng Mobile Legends: Bang Bang World Championships (M3) sa Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre dito.

Pero matapos ang halos 30 minuto, napaikot nila ang laro para tuluyang maungusan ang tinaguriang "Kings of Kings" ng Indonesia, walisin ang kanilang laban, at umangat sa upper-bracket finals.

Kung tatanungin si Allen "Baloyskie" Baloy sa mga naisip nila noong mga panahon na iyon, "sobrang chill" lang sila lalo't walang panapos ang RRQ Hoshi.

Kampante rin aniya sila noon na protektahan ang kanilang base sa laro dahil sa kaniya at kay Gerald "Dlarskie" Trinchera na nagsilbing frontline at sustain ng koponan.

"Nu’ng nalulugi kami noong Game 3, sobrang chill lang namin. Kasi, wala talaga silang panapos ng game eh tapos ’yung hero namin kaya ng pang-def and confident talaga namin na kaya naming manalo especially gumagawa sila ng unusual mistake. Pina-punish namin," ani Baloyskie matapos ang kanilang panalo kontra RRQ.

Naging labanan ng macro-play ang bakbakan ng 2 koponan kung saan nahigitan ng Onic PH ang RRQ, at tila makukuha pa ng RRQ ang laro noong Game 3 pero habang tumagal, mas pumabor sa MPL Philippines runners-up ang laban.

Para naman kay Kairi "Kairi" Rayosdesol, tiwala sa isa't isa ang naging susi para mapaikot ang laro kontra sa RRQ, lalo na't sapat ang lakas ng kanilang napiling heroes.

"May tiwala naman po kami sa isa't isa at tuwing nagkakamali sa kakampi namin focus lang kami, move on. Tsaka 'yung pag-asa namin is mahihirapan kaming lumabas ng mapa 'yung pag ano ni Baloy at ni Dlar. Sila kasi ang nakakapag-vision sa amin. Tapos kapag walang [ultimate] ang Aldous doon nakakagawa ng play si Baloy," ani Kairi sa parehong panayam.

Sa Huwebes malalaman ang magiging kalaban ng Onic PH. Kung malagpasan nila ito, pasok na sila sa Grand Finals ng world championships.