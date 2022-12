Laban sa pagitan ng UP at Ateneo. George Calvelo, ABS-CBN News.

Maging parte ng kasaysayan.

Iyan ang nais ng ilang fans na walong oras bago ang laro ay nakapila na para sa standing room only (SRO) tickets ng Game 2 ng UAAP Season 85 men's basketball finals sa Araneta Coliseum sa Cubao.

Sold out na ang tickets para sa seated audience ngunit maswerte ang ilan na nagtiyagang pumila para makakuha ng SRO tickets.

Kuwento ng magkaibigang sina Chadwick Tan at Jun Ryan Hernandez na kapwa UP supporters at nagkakilala sa Diliman mula pa noong 2002, hindi nila palalagpasin ang pagkakataong maging saksi sa isa pang kampeonato para sa Unibersidad ng Pilipinas.

“Kanina pa kami actually mga 10 (a.m.) Naglilibot-libot kung kailan magbubukas... Oo minsan lang mangyari ito eh. Historical,” sabi ni Tan.

“Inaasahan namin na mahaba yung pila, at nagbabaka sakali kaming makapasok,” sabi naman ni Hernandez. “Ano kasi once in a lifetime, very historical, so 'yung pagbabalik nila after 36 years tapos ito bonus pa na back to back so talaga (mahirap) maka-miss nung bagay na ito, to be part of history."

Para naman sa senior high students na sina Dom del Rosario at Lauren Ais, kailangan ng Ateneo ang kanilang suporta para umabot sa Game 3 ang championship series at hindi magwakas ang kanilang season ngayong araw.

“We really wanted to cheer for our school po kasi the other games we watched we realized that Ateneo really needs the school spirit, needs some one to cheer for the players," ani Ais.

“Based from the last UP-Ateneo game we watched, almost three-fourths of the arena po UP yung nag-o-occupy so we wanted to cheer for our school and also this might be the last game na po so we wanted to watch po,” ayon naman kay del Rosario.

Para naman sa dalawang dating UP Fighting Maroons na sina Janjan Jaboneta at Noah Webb ito ang mga susi para makuha na ng UP ang kampeonato Miyerkoles ng gabi.

“Siguro enjoy lang nila yung game kasi hindi mo naman masabi na nanalo kami Game 1 is mananalo agad Game 2, marami mangyayari today and 'yun nga sabi ko kailangan nila paghirapan kasi last season sina Noah panalo sila Game 1, natalo sila Game 2 yung gusto naman mangyari ngayon is tuloy tuloy na para at least makapag bakasyon na lahat kasi hindi na namin paabutin ng Dec. 19 hopefully,” sabi ni Jaboneta.

“I think we have to do everything right, Ateneo is no team to take for granted they’re proven champions and luckily our team this year is more than capable of bringing them down, we have to do everything right from defensive rebounds to defensive stops to getting good shots,” dagdag ni Webb.