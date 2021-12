Karaniwang nakikita si EDWARD na naka-salamin at nakababa ang buhok kapag naglalaro. Courtesy: Moonton Games.

SINGAPORE -- Sa pagpasok ng Blacklist sa kanilang laban kontra Onic Indonesia, kapansin-pansin na tinanggal ni Edward "EDWARD" Jay Dapadap ang kaniyang salamin at may dilaw na bandana ang kaniyang buhok.

Karaniwang nakikita si EDWARD na naka-salamin at nakababa ang buhok kapag naglalaro, maging sa regular season ng Mobile Legends: Bang Bang Professional League.

Head coach BON CHAN on Edward’s “game mode” look vs. Onic ID: “Kita niyo naman na nag-super saiyan siya.” @ABSCBNNews @ABSCBNNewsSport pic.twitter.com/t7KMN6WlgK — Angela Coloma (@mac_coloma) December 14, 2021

Nang tanungin si head coach Kristoffer "Bon Chan" Ricaplaza dito, sagot niya: "Ano kasi 'yon sa group stage, nakababa 'yung buhok niya. Normal saiyan. So dito sa playoffs, sa lower bracket, alam naman natin na kapag naka-super saiyan tumataas ang buhok. Which is nakita naman natin sa performance niya, nag-super saiyan siya."

At hindi nga hamak na maganda ang naging performance ni Edward, sapagkat ang kaniyang Uranus noong Game 1 ang tumulong sa Blacklist sa mga team fight kontra sa damage-heavy na lineup ng Onic ID.

Naging importante rin ang kaniyang Lapu-Lapu noong Game 3 sa pag-clear ng mga lane na malaking bagay para masalaksak ng Blacklist ang base ng kalaban.

Sunod na makakalaban ng Blacklist ang mananalo sa laban ng Bedel kontra Vivo Keyd na nagaganap pa sa ngayon.