Markyyyy tuwing 'bebe time' nagja-jungle bago mag-M5

Mark "Markyyy" Capacio. Courtesy: Moonton Games

MAYNILA - Tila nasa hukay na ang paa ng Geek Fam nang masuspinde ng dalawang laro ang kanilang jungler na si Nnael, matapos ang "indecent gesture" sa kanilang laban kontra Deus Vult.

Pero nakahanap sila ng solusyon dahil sa Pinoy import nilang si Mark "Markyyy" Capacio na lumipat sa jungler role para mapunan ang butas sa kanilang koponan dahil sa insidente.

Hindi man naging pulido ang laban ng Geek Fam, nakaukit sila ng panalong 3-2 laban sa Burmese Ghouls kahit kulang sa ensayo sa kanilang temporary lineup.

Ayon kay Markyyy, sa ranked games lang siya nakakapag-jungler noon, kasama ang kaniyang nobya.

"Minsan po naga-rg ako jungle kapatid ko and girlfriend ko pero sobrang hirap pa rin pag naglalaro ako... Pagkatapos ng scrim namin, bebe time," ani Markyyy.

Naging bonding ito para kay Markyyy at ng kaniyang nobya lalo't nasa Indonesia si Markyyy bilang isa sa dalawang Pinoy import ng Geek Fam.

Si Markyyy ang naging "star of the day" dahil sa kaniyang performance kontra Burmese Ghouls.

Nag-average siya ng 6.40 assists at bilang utility jungler, tumangke siya ng 126,616 damage, at may kill-death-assist ratio siya ng 3.10.

Aprub naman si Nnael sa naging laro ni Markyyy.

"I help him with the rotation and mechanic and some trick to the enemy jungle," aniya.

Sunod na makakalaban ng Geek Fam ang powerhouse na AP Bren, na pangungunahan ni Michael "KyleTzy" Sayson sa Martes, sa EVM Convention Center sa Quezon City.