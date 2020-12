Boxing: Bakit malaki ang pasasalamat ni Eumir Marcial kay coach Freddie?

Eumir Marcial kasama si Freddie Roach.

MAYNILA - Malaki ang pasasalamat ni Eumir Marcial na ang hall of fame trainer na si Freddie Roach ang nag-e-ensayo sa kaniya.

Naghahanda ngayon si Marcial para sa kaniyang professional debut sa Disyembre 16 kung saan makakalaban niya ang American fighter na si Andrew Whitfield na may 3-1 win-loss record.

"Siyempre yung natutunan ko lalong lalo yung 'pag training with coach Freddie, ang daming mga angle na sa pagsuntok," ani Marcial na kasalukuyang nasa Los Angeles para mag-ensayo.

"Dahil siya yung trainer ni Senator Manny (Pacquiao), talagang lahat ng tinuturo niya kay Senator Manny talagang tinuturo din niya sa amin."

Kasama ni Marcial sa Los Angeles ang dalawa pang Pinoy boxers na sina Jonas Sultan at Jerwin Ancajas na nagtutulungan sa conditioning kahit lockdown.

Tinututukan ngayon ni Marcial ang target niyang makakuha ng Olympic gold medal.

Para kay Sean Gibbons, pinuno ng MP Promotions, maikukumpara ang talento ni Marcial kay Manny Pacquiao.

"Freddie feels like he’s come full circle in life. He had Manny Pacquiao walking into the gym in 2002, now he had Eumir Marcial walking in 2020," ani Gibbons. — Ulat ni Dyan Castillejo, ABS_CBN News