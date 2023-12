Mga Pinoy patuloy na gumagawa ng pangalan sa larangan ng sports sa Europa

Gaya ng world no.2 pole vaulter na si EJ Obiena, tennis star na si Alex Eala, at mga racer na sina William John Riley Go at Troy Alberto, patuloy ang pagpapakitang gilas ng mga atletang Pinoy sa iba-ibang mga sports competition sa Europa.

Gymnastics

Wagi ng gintong medalya ang 15-taong gulang na si Jasmine Althea Ramilo sa Maribor International Rhythmic Gymnastics tournament sa Slovenia noong Nobyembre 19, 2023. Noong Hunyo ay nasungkit din ni Ramillo ang ikatlong pwesto sa Rhythmic Gymnastics Asian Championships na ginanap sa Pilipinas.

Jasmine Althea Ramilo Daniel Palhegyi

Pitong taon pa lamang nang magsimulang magsanay ng rhythmic gymnastics si Ramillo at kahit ipananganak at lumaki sa Italya, buong pusong iwinawagayway ng atleta ang bandila ng Pilipinas sa bawat kompetisyon na kanyang nilalahukan.

Chess

Tinanghal na World Youth Blitz Chess Champion ang 14-anyos na si Christian Gian Karlo Tade Arca sa blitz competition ng FIDE World Youth Chess Championship na ginanap sa Montesilvano, Italy kamakailan.

Mark Jay Bacojo‚Äč (kaliwa) Christian Gian Karlo Tade Arca (gitna) Marlon Bernardino

Nanguna si Arca sa blitz event na may undefeated score na 8.5 points sa siyam na laban. Nakuha naman ng 17-anyos na Mark Jay Bacojo ang kanyang pangalawang International Master norms sa standard event at ikatlong pwesto sa blitz competition.

Marathon

Nasungkit naman ng 47-anyos na si Jivee Tolentino, mula Ireland, ang kauna-unahang coin medal at nakapagtala ng panibagong record para sa Pilipinas sa Big Dog’s Backyard Individual World Championships 2023 na ginanap sa Tennessee, USA noong Oktubre.

Jivee Tolentino

Nasa ika-13 posisyon si Tolentino at nag-iisang Filipino finisher mula sa 75 kalahok. Nakumpleto ni Tolentino ang 81 loops na may layong 337 miles sa loob ng 72 oras.

Matira ang matibay ang labanan sa Backyard Ultra Marathon kung saan kailangan ng tibay ng katawan at talas ng isip para umusad dahil wala itong tiyak na distansya at nagpapatuloy hanggang mayroon na lamang isang panalo.

Nagtala naman ng personal best sa oras na 2:33.47 si Lorenzo Castro Jr sa 39th Florence Marathon noong Nobyembre 26. Siya ang nanguna sa mga Pilipinong lumahok mula sa libu-libong runners sa 42- kilometro at 195- metro na kategorya. Nasa ika-18 sa kabuuang men's division at ikalawang pwesto sa age category si Castro.

Lorenzo Castro Jr.

Nanguna rin mga Filipino runners sa BMW Berlin Marathon sa pangunguna ni Castro noong Setyembre. Nagkampeon din siya ng 12 beses sa magkakaibang marathon noong 2022.

Fencing

Si Fritz Gutierrez naman ang nag-iisang Pinoy fencing coach na kabilang sa Associazione Sportive Udinese o Udine Sports Association na nagsasanay ng mga Italian fencers na may edad anim hanggang animnapu.

Nagsimulang maging fencing coach si Gutierrez sa ASU noong Agosto 2022 kung saan ang mga atleta sa ilalim ng kanyang patnubay ay nag-eensayo sa eskrima gamit ang wikang Ingles.

Fritz Gutierrez Federazione Italiana Scherma

Maganda ang naging pagtanggap ng mga atleta at manlalaro sa kanyang istilo dahil nagiging pagsasanay din ito para sa pag-unlad ng kanilang kaalaman sa wika.

Sa kabila ng matinding kompetisyon ay patuloy nilang ibinabandera ang Pilpinas sa mundo dala ang husay at puso ng tunay na atletang Pinoy.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.