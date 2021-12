Si Allen "Baloyskie" Baloy ng Onic PH pagkatapos ng kanilang laban kontra Vivo Keyd Stars. Nanguna ang Onic PH sa Group B ng M3 World Championships - na tinaguriang "group of death." Handout photo

SINGAPORE -- Ang Onic PH ang nanaig sa tinaguriang "group of death" ng Mobile Legends: Bang Bang World Championships dito.

Matapos matalo sa Onic Indonesia, tinalo ng Onic PH ang Todak ng Malaysia at ang Vivo Keyd Stars ng Brazil -- na pawang may mga sari-sariling liga at mga powerhouse dito.

Bagay na ikinatuwa ng kapitan ng Onic PH na si Allen "Baloyskie" Baloy ang kinalabasan ng Onic PH sa Group B.

"Masaya naman kasi nakuha namin siya and kahit 2-1 siya masaya kaming nakuha namin siya," ani Baloyskie sa isang panayam gabi ng Martes.

Tabla man sa Todak na may 2-1 record, nakuha ng Onic PH ang unang spot sapagkat natalo nila ang Todak sa kanilang laban noong hapon ng Martes.

Sunod na sasabak ang Onic PH sa playoffs sa Linggo, Disyembre 12, kung saan makakalaban nila ang rank 2 na koponan sa Group D na malalaman pa sa Huwebes, Disyembre 9.