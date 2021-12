Danerie James "Wise" Del Rosario at Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna sa panayam matapos makuha ang upper bracket playoff slot sa ika-3 Mobile Legends: Bang Bang World Championships. Angela Coloma, ABS-CBN News

SINGAPORE—Ito na ang ika-2 beses na nakaapak si Danerie James "Wise" Del Rosario at Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna — o mas kilala bilang "V33Wise" — sa Mobile Legends: Bang Bang World Championships stage, bagama't nasa iba pa silang koponan.

Sa kanilang pakikipaglaban sa M1 noong nasa Onic Philippines pa sila, bigo silang makapasok sa playoffs.

Aminado si Wise na araw-araw niyang iniyakan ang kinalabasan ng kanilang unang sabak sa world stage ng Mobile Legends, at ikinatuwang may tsansa ang lahat ng koponan na makapasok.

"I remember crying every day when we lost. Now every team has the chance of competing in the playoffs and I'm happy for that," ani Del Rosario sa isang panayam sa Suntec Singapore Convention and Exhibition Center.

Ngayon, dinomina ng Blacklist International ang group stages sa M3, kung saan natalo nila ang Bedel ng Turkey, ang Red Canids ng Brazil, at ang Malvinas Gaming ng Peru para makuha nila ang unang slot sa upper bracket playoff.

Sa pagpasok nila sa playoffs, inaasahang mas magiging mahigpit pa ang laban, at magiging usapin din ang mga magiging hero pick ng Blacklist, partikular na si Wise na tila may mga pasabog na isinasalang sa mga malalaking torneyo gaya ng kaniyang Aldous at Bane.

Sagot naman ni Wise nang tanungin kung may maihuhugot pa siyang surprise hero pick: "That's for you to find out."

Ngayong may ilang araw sila para magpahinga bago sumabak sa playoffs sa Sabado, Disyembre 11, sinabi ng 2 na may pagkakataon silang magpahinga at maglibot sa Singapore, pero ang prayoridad pa rin anila ang paghahanda at pag-eensayo.