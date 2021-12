SINGAPORE—Dalawang tulog na lang bago umarangkada ang Mobile Legends: Bang Bang World Championships dito.

Maglalabanan ang 16 koponan mula sa iba't ibang parte ng buong mundo sa M3 World Championships na gaganapin sa Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre mula Disyembre 6 hanggang 19.

Mula sa mga umiinit na "trash talk" sa pamamagitan ng mga Facebook page ng mga kalahok na MPL countries gaya ng Pilipinas at Indonesia, kaabang-abang din ang mga kumakalat na scrimmage at mga usapin kung sino nga ba ang nais makaharap ng mga lalahok.

Ang mga koponang Malvinas Gaming at Red Canids, nais makaharap ang Blacklist International ng Pilipinas.

Walang duda na ang back-to-back Philippine champs na Blacklist ang isa sa pinaka-dominant ML:BB team sa bansa, kung di man sa buong mundo, at ang Red Canids ang unang magkakabakbakan sa buong torneyo.

"The team they are most excited to face it's definitely Blacklist. They respect the team, they respect the players and since it's their first match they are looking forward to having that confrontation," ani Geraldo Barbosa Rodrigues Junior, team manager ng Red Canids.

Kung ang koponang See You Soon naman ang tatanungin, ang North American squad na Blood Thirsty Kings (BTK) o kaya ang Indonesian team na RRQ ang nais nilang makaharap, ngayong magkahanay sila sa group stages.

Pero kung palarin, nais din nilang makaharap ang Blacklist.

"In the group stage I say BTK. I think our region has the same level of skill so I'm wondering like are we going to prevail. It's hard to tell. Every team has a high skill. RRQ too. And Blacklist are interesting for their unique playstyle," pahayag ni team manager Prom.

Ganito rin ang gustong mangyari ng Turkish squad na Bedel.

"There are certain teams that we ant but the first team is Blacklist team which is our group if we complete they are looking forward to face RRQ," sabi ng manlalaro na si Paranoid.

At ang Blacklist, inaabangan na ang "paghihiganti" nila sa Onic Indonesia, na nakatalo sa kanila kamakailan sa Grand Finals ng MPL Invitational.

"We're just looking forward to having a rematch against Onic Indonesia. You know, because of the previous tournament, the MPLI (One Esports Mobile Legends: Bang Bang Professional League Invitational). We just want to have our revenge," sabi ni Blacklist player Mark Jayson "ESON" Gerardo.