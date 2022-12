Mga Pinoy todo suporta sa PH team sa Men's Softball World Cup sa NZ

Seresa Lapaz | TFC News New Zealand

AUCKLAND, NEW ZEALAND - Nobyembre a-bente sais nang makaharap ng Philippine team na RP Blu Boys ang koponan ng US sa Rosedale Park sa sa Men's Softball World Cup sa Auckland, New Zealand.

Bigo ang Pinoy team sa score na 0-1. Napayuko rin ang Philippine team ng defending champion na Argentina sa score na 0-6. Talo rin ang Philippine team sa Cuba sa score na 1-3. Wala namang kapantay ang pagbibigay suporta ang mga Pinoy sa Philippine team.

“Maganda laro ngayon kasi dikdikan kasi New Zeland at Pilipinas, malamang maglalabanan ng maganda to,” sabi ni Richie Cruz, isa sa supporters ng RP Blu Boys.

“Ngayon nandito kami sa North Shore para manood ng softball, suportahan ang PH team. Galing pa kami ng Auckland Waiuku. Malayo ang aming nilakbay, nag-arkila ng bus ang aming company, may trabaho kami ngayon pero dahil sa laro naghalf day kami para sa Philippine team,” ani Roberto Orillanida, isa rin sa mga sumusuporta sa RP Blu Boys.

Natapos ang laban sa score na 1-8 pabor sa New Zealand.

“Malakas talaga NZ kasi ang team natin na PH Blu Boys ay mga bata. Nagpanic sila dahil alam nila ‘yung kalaban malakas so ‘yung pinapraktis namin hindi nasunod kasi nagkaron ng nerbiyos ‘yung mga bata,” pagbabahagi ni RP Blu Boys pitching coach Ray Pagkaliwagan.

Hindi man pumasok ang PH team sa Super Round, patuloy silang maglalaro para makakuha ng mataas na ranking. Sadyang matatag ang Pinoy spirit, talo man sa points, panalo naman ang team sa suporta!

