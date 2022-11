In-adopt ng Senado ang Senate Resolution 246 na nagpapaabot ng pagkilala sa Powerlifting Association of the Philippines kaugnay sa kanilang tagumpay sa 2022 Southeast Asian Cup.

Sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, dinomina ng mga atletang Pinoy ang kompetisyon kung saan nakapag-uwi sila ng 78 medalya; 23 golds, 13 silver at 13 bronze medals sa men’s team habang sa women’s team 21 gold, 4 silver, at 4 bronze medals.

Sa kabuuan, 10 bagong Asian records ang naitala ng koponan ng Pilipinas.

Kumpiyansa aniya siya na patuloy na magwawagi ang mga Filipino lalo't itinuturing na sila ngayon na isa sa pinakamalakas na team sa Asya.

"The exemplary performance of our athletes inspired this august chamber to significantly increase funding for Philippine sports through our 2023 national budget, where the Philippine Sports Commission’s budget in 2022 was only was P725.238 million while its budget for 2023, per Third Reading version of the General Appropriations Bill, is P2.327 billion. The Senate shall remain committed in supporting and empowering our world class athletes," ani Villanueva.

Sa Senado, itinaas na rin aniya nila ang budget ng sports.

Mula sa P725.238 milyon ngayon taon ay inirekomenda nila itong gawing P2.327 bilyon sa Senate version ng budget.

Dagdag naman ni Senador Christopher "Bong" Go, dapat suportahan natin ang sports.

Bukod sa powerlifters, marami pa aniyang promising athletes sa bansa.

Kinilala rin niya ang mga coach na tumulong sa mga atleta.

Ginawang co-author ng resolusyon lahat ng senador.