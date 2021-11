Eumir Marcial's partnership with Princess Galarpe apparently goes beyond their wedding vows, as his wife is now his manager.

"Blessed ako na ikinasal ako. Nandyan ang asawa ko na nagga-guide sa atin. Kasi 'pag binata tayo madaming temptation e, pero ngayong kasama ko ang asawa ko nafo-focus ako na para sa pamilya namin ang gagawin ko," the Olympic bronze medalist said.

Marcial said Galarpe has the experience to make their setup work.

" 'Yun naman kasi ang pinag-aralan niya management. Wala naman akong manager. So nag-ask ako ng favor, kasi nagtatrabaho kasi siya sa Okada bago ako mag-pro," he said.

"Nag-ask ako sa kanya kung pwede siyang tumulong sa akin. So ngayon kung may schedule, may meetings, sa kanya ako nagtatanong. Tulungan kaming 2."

Before marrying, the two had been in a relationship for 9 years; his wife is a former amateur boxing national champion.

The decorated middleweight said he has kept working out to stay in shape and prepare for the more serious part of training.

"Hopefully first week of December, makasama ko ang team ko at magbalik training. Hopefully, January makapunta ako sa US, then laban ako ng February or March," Marcial said.

"Sa March babalik ako prepare ako ng April, so may time pa para mag-prepare para sa SEA Games in May."

