NBA: Oras ng GSW bilang title contender, lipas na nga ba?

Kompyansa si Curry na kahit kailangan nilang mag-adjust sa bagong realidad mayroon pa rin silang ibubuga. Sue Ogrocki, AP/file

Napaiyak umano si 2-time NBA MVP Steph Curry nang marinig niya ang balitang hindi uli makalalaro si Klay Thompson ng isang buong season.

Kung ACL injury ang nakadali kay Thompson sa nakaraang taon, torn Achilles heel naman ang bumigo sa kaniyang pagbabalik para sa 2020-21 kampanya.

Tinawag ni Curry ang kaniyang "Splash Brother" na "best 2-guard in the league" at inamin niyang nahirapan siyang tanggapin ang balita.

"To get that call was a gut punch for sure. A lot of tears," ayon kay Curry sa isang artikulong ipinost sa TheUndefeated.com.

Maraming mga basketball fans ang na-excite sa panibagong mukha sana ng GSW.

Kahit andiyan pa si Curry, Thompson at Draymond Green, wala na sina Kevin Durant (Brooklyn), ang beteranong defensive specialist na si Andre Iguodala (Miami), at iba pang experienced nilang kakampi na malaki ang naging susi sa 3 titulo at 5 NBA Finals appearances.

Matapos ang injury nina Thompson at Curry (broken left hand) sa gitna ng 2019-20 season, naging kulelat ang Warriors sa team standings, dahilan para masungkit nila ang No. 2 draft pick at masunggab ang top prospect na si big man James Wiseman.

Isang importanteng holdover si Andrew Wiggins sa nakaraang taon at napasakanila na rin ang isang promising wing na si Kelly Oubre Jr.

Ngunit kahit maaayos ang piyesang idinagdag ni general manager Bob Myers, di masasabing championship contender ang Golden State dahil nga absent na naman si Thompson, isa sa mga pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng liga.

Habang namamayagpag ang reigning champion Los Angeles Lakers, at dumarami na rin ang mga koponang may tinatawag na loaded rosters sa Western Conference, may pagdududa ang karamihan sa kakayahan ng Warriors makipagsabayan sa kanila.

Gayunpaman, kompyansa si Curry na kahit kailangan nilang mag-adjust sa bagong realidad mayroon pa rin silang ibubuga.

"We know how great Klay is. Don't get me wrong. But we hear the chatter. 'It's the end of for us. This year is a wash. What are we going to do in the future?' But we are in the moment right now," pahayag ni Curry.

"It's kind of refreshing being in that category as guys that are chasing. We know [the Los Angeles Lakers] are the defending champs. We got to beat them. We're ready for it."