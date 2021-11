PSC kinondena ang umano'y harassment kay Obiena

Watch more on iWantTFC

Kinondena ng Philippine Sports Commission ang anila’y ginagawang harassment sa Olympic pole vaulter na si EJ Obiena.

Sa budget deliberation sa Senado kung saan ni-recall ang budget ng PSC dahil sa insidente sinabi ni PSC Chairman William "Butch" Ramirez sa pamamagitan ni Senator Joel Villanueva na siyang nagdedepensa sa budget ng PSC na sa Miyerkoles ay maglalabas ng pahayag ang PSC para kundenahin ang ginawang harassment kay Obiena.

"They regret that these things would happened, and PSC value and gives utmost importance to our athletes especially to a national athlete, as I always EJ is a national treasure, that give pride and honor to the Filipino people," ani Villanueva.

Sabi pa ni Villanueva, nakakalungkot na isipin ni Obiena na mag isa lang siya sa laban na ito.

Pero siniguro anya ng PSC na poprotektahan ang mga atleta.

"We are supporting the PSC in its call to stop the harassment against EJ Obiena and we support them also when they say they treat athletes better especially the likes of EJ Obiena who is rare and one of a kind," ani Villanueva.

Ikinatuwa naman ni Sen. Pia Cayetano ang naging pahayag ng PSC.

"I appreciate it, stop the harassment. and that is exactly what is our poor boy EJ Obiena has gone through," sabi ni Cayetano.

Sabi pa ni Cayetano, dapat siguruhin ng PSC na hindi na mangyari ang ganitong insidente na hindi nila napapansin.

Agad anya dapat tumayo ang PSC at mamagitan para sa kapakanan ng mga atletang pinoy.

Nais din ni Cayetano na linisin ng PSC ang pangalan ni Obiena maging sa international organization.

Lunes ng gabi, nakausap ng PSC si Obiena at humingi ito ng paumanhin dahil binawi ng Senado ng budget ng PSC para malinawan sa isyu.

Nag-iwan pa ng warning si Cayetano sa PSC at sa Philippine Athletics Track and Field Association na kung hindi maglabas ng sinserong pahayag ang PATAFA para ituwid ang isyu ay tatanggalan ng budget ang PATAFA.

"If we do not hear sincere efforts or statements to rectify the injustice that they have done upon EJ I will move that the budget of PSC that is set aside for PATAFA, be removed and that PSC will directly give to athletes. I don’t want the athletes to suffer. I will remove it from PATAFA.," sabi ni Cayetano.

Sabi naman ni Sen. Richard Gordon, suportado din nya ang mga atleta pero kailangang hintayin muna ang resulta ng imbestigasyon na ginagawa.

Pero pagdidiin niya, dapat ay may kaluwagan sa mga atleta kapag sa liquidation lalo't hindi naman sila eksperto dito.

Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sinabi naman na sana ay maresolba na ito lalot apektado talaga ang atleta.

Talagang mawawala anya sa konsentrasyon ng atleta ang mga negatibong komento.

"I hope they can resolve this peacefully and quietly and get the boy back on track in terms of his goal of winning an Olympic gold medal," ani Zubiri.

Matapos mapag usapan ang issue ay agad din muling inaprubahan ang budget ng PSC sa plenaryo.