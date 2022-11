MAYNILA — Naghain ng reklamong physical injury sa San Juan City Prosecutor’s Office ang dalawa sa sinuntok ng manlalarong si John Anthony Amores ng JRU Heavy Bombers sa gitna ng matchup ng kaniyang koponan at College of St. Benilde Blazers.

Kasama ng kanilang abogado at coach na si Charles Tiu, personal na nagtungo sina Frederick James Pasturan at Taine Mitchell Davis sa city prosecutor’s office bago ang kanilang laro Biyernes ng hapon.

May black eye pa si Pasturan, habang sa panga naman ang tama ni Davis na nakararanas pa umano ng pagkahilo.

"This is a criminal case. This is not something that should be taken lightly. Physical injuries ito... Hindi lang pananakit ito eh, krimen ito. We were hoping that he would reach out, pero if he’s not doing that, we’re the ones reaching with the long arm of the law," ani Atty. Aldwin Salumbides, abogado ng Blazers.

Naghain naman ng kaniyang affidavit bilang witness si Tiu.

Aminado si Tiu na nakakaapekto na ang kaso sa laro ng koponan pero kailangan aniyang ilaban din ang kanilang karapatan.

"For us, we want to protect our players more than anything. We’re a family here... To be honest, it might be a bit of a distraction to us. Siyempre, the last few days have been a bit of a whirlwind. Ang daming media, medyo mahirap talaga," sabi ni Tiu.

Kinondena ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang insidente ng panununtok na nangyari sa FilOil EcoOil Centre sa lungsod.

Ayon sa alkalde na dati ring atleta ng basketball, taliwas ang nangyaring karahasan sa sportsmanship at camaraderie na isinusulong ng National Collegiate Athletics Association.

Gaano man kalakas ang emosyon sa laro at probokasyon ng kalaban, ani Zamora, kailangang magpakita ang mga atleta ng proper decorum at "grace under pressure" sa lahat ng pagkakataon.

Welcome development naman para kay Zamora ang paghahain ng pormal na reklamo kaugnay ng insidente.

