Bouldering Asian Cup, isinagawa sa Pilipinas

Itinanghal na kampeon sa Men's at Women's category ng International Federation of Sport Climbing Bouldering Asian Cup ang mga atleta mula sa Japan.

Nagkamit ng gintong medalya sa women's finals si Anon Matsufuji ng Japan, nakuha naman ng isa pang Japanese athlete na si Mashito Kuzuu ang silver, habang naiuwi maman ni Tseng-Shun Wong ng Hongkong ang bronze.

Sa men's finals, nanguna si Yuji Inoue ng Japan sinundan ni Keita Watabe na mula rin sa Japan, habang pumangatlo si Luke Goh Wen Bing ng Singapore.

Ito ang unang beses na isinagawa ang bouldering world cup sa bansa.

Ayon kay Franz Lim, Vice President ng Pilipinas Climbing, isang karangalan na maidaos sa bansa ang international competition na nilahukan rin ng mga atleta mula sa Hongkong, India, at Pilipinas.

"Climbing being an Olympic sport now, I think the international community is trying to be as inclusive as possible. A lot of competitions used to be held in bigger cities and countries like Japan, China, and in Europe. Right now, they are trying to diversify and have the events in more regions in Southeast Asia," aniya.

Ikinatuwa rin ni Lim ang patuloy na lumalaki g climbing community sa bansa.

"I think after mag-open yung mga modern gyms natin, the climbing community actually has boomed a lot. In terms of competitive climbing, I would say it is still pretty young, yung community natin right now, usually nag-start yung mga tao na mag climb as adolescents and adults, while a lot of competitors we are seeing right now usually start at around eight years old or even younger," ani Lim.

Ikinatuwa naman ng Singaporean athlete na si Luke Goh Wen Bing ang naging karanasan habang nasa kompetisyon. Nagbigay rin siya ng mensahe para sa local climbing community.

"It's really fun! Everyone's very welcoming so it's been a really great experience. You guys have been very welcoming and you guys are going in the right direction," ayon sa atleta.

Payo niya sa mga kabataang Pinoy: "If you have nothing to do after school, climbing is a really good way to get fit and exercise, it's also really fun so you should try it."