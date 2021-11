MAYNILA— Sisikapin ng Blacklist International at Onic PH na iuwi ang ikalawang sunod na titulo ng Pilipinas sa Mobile Legends: Bang Bang World Championship na gaganapin mula Disyembre 6 hanggang 19 sa Singapore.

Pilipinas din ang nag-uwi ng korona sa huling world championships noong Enero, matapos talunin ng Bren Esports ang Burmese Ghouls. Pero hindi na nila maipagtatanggol ang kanilang trono matapos bigong makapasok sa playoffs ng MPL - Philippines Season 8.

Isa ang back-to-back champions na Blacklist sa mga koponan na inaabangan sa world championship, matapos tapusin ang season 8 ng MPL nang may 13-1 record.

Pero ayaw magpakampante ni head coach Kristoffer "BON CHAN" Ricaplaza.

"Yeah it's possible but it's not 100 percent sure. For as long as we're teammates we will try to win the back-to-back championships not only in MPL but also for M3," ani BON CHAN.

Kumpiyansa naman si Onic PH captain Allen "Baloyskie" Baloy na makakamit ng Pilipinas ang titulo.

"We're very confident to win back-to-back championships, Onic and Blacklist are very strong teams and we prepared for the best," ani Baloy.

Matatandaang nag-M1 si Baloyskie kasama ang Onic PH. Kasama noon ang mga dating mga kakampi na sina Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna at Danerie "Wise" Del Rosario na ngayo'y nasa Blacklist na.

Iuuwi ng kampeon ang pinakamalaking bahagi ng $800,000 na prize pool na katumbas nang higit P40 milyon.

Sa Disyembre 6 at 7 ang laban ng Pilipinas sa group stages.

Unang sasalang ang Blacklist sa M3 sa Disyembre 6, at kakalabanin ang Brazilian team na Red Canids. Sunod nilang makakalaban ang Bedel ng bansang Turkey, at ang Malvinas Gaming ng Latin America.

Disyembre 7 naman sasalang ang Onic PH, na makakalaban ang Indonesian counterparts na Onic Esports, ang Malaysian squad na Todak, at ang Brazilian squad na VIVO Keyd.

Best of 1 ang magiging labanan sa group stages. Ibig sabihin, mananalo sila sa isang laban kung makukuha nila ang isang set.