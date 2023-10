Mga estudyante mula Manila sumabak sa mga palaro sa Jakarta

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Sumabak sa iba-ibang sporting event ang mga estudyanteng kasapi ng Interscholastic Association of Southeast Asia Schools o IASAS na binubuo ng International School Manila, Jakarta Intercultural School, International School Bangkok, International School Kuala Lumpur, Taipei American School at Singapore American School.

Nagtagisan ang mga estudyante sa soccer kung saan Jakarta ang host ngayong taon. Iba-ibang nationality ang mga manlalaro ng Jakarta Intercultural School. Kasali sa koponan ang tatlong manlalarong Pinoy.

“The games are competitive. I like it. Everyone has a shot,” sabi ni Lenaum Palomo, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School.

“Our team has been doing good today,” ani Iris Placer, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School.

“It’s not just about winning, it’s about being part of the team,” ani Annika Pangilinan, estudyanteng Pinoy sa Jakarta Intercultural School.

Humanga din ang mga magulang sa sportsmaship ng mga manlalaro ng bawat koponan.

“It really is exciting to see an opportunity for the boys play, compete at a very good level and they just want to be together, camaraderie and all,” ani Reggie Cariaso, International School Manila parent.

“Maganda ang IASAS na ‘to sa exposure ng mga bata lalo na sa international community. At may mga naglalaro din na mga may lahing Pinoy at kapag bumalik sila sa Pilipinas pwede silang maglaro sa mga unibersidad na kanilang papasukan,” sabi ni Herman Placer, Jr., Filipino parent, Jakarta Intercultural School

Matindi ang laban ng Jakarta at Manila. Bagamat napagod, hindi sila sumuko.

Nauwi sa 'draw' ang laban ng dalawang koponan. Layon ng IASAS na paigtingin ang camaraderie at pagkakaibigan ng mga estudyante. Pinatitira naman ng mga magulang ang mga atletang kasali sa tournament sa kani-kanilang mga bahay bilang bahagi ng pagtulong na mapalago ang magandang samahan.

Ang soccer team ng Singapore ang kampeon ng palaro.

