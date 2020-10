COVID-19 case sa PBA bubble 'manageable', ayon sa Malacañang

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi nababahala ang Malacañang sa napaulat na basketball player na nagpositibo sa COVID-19 sa PBA bubble sa New Clark City.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque nitong Lunes, tinutugunan ito ng mga kinuukulan at “manageable” ang sitwasyon.

Matatandaang kasunod na maiulat ang positive case ay napilitan ang organizers na ikansela muna ang dapat sanang laro ng Blackwater vs. Rain or Shine na dapat gaganapin noong Sabado. Galing umano sa koponan ng Blackwater ang nagpositibo.

“This has been addressed by both the PBA and the BCDA ‘no. In isolation po iyong nag-develop ng coronavirus at saka in isolation din po iyong those with close contact ‘no. Pero the bubble is still intact po, it just so happened ‘no pero manageable naman po ang situation because of the existing bubble so tuloy pa rin po iyan,” ani Roque.

Wala ring nakikitang dahilan si Roque para alamin pa ng IATF kung may naging paglabag sa quarantine protocols ang PBA bubble kaya may nagkakaso ng COVID-19.

“Hindi na po dahil sila po’y nag-contact tracing at ilan lang naman po sila diyan so madali ang contact tracing.”