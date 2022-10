Courtesy: MPL Philippines, Mobile Legends

MANILA - Noon pa man, pasabog na ang mga jungler pick ni Danerie James "Wise" Del Rosario.

Mula sa Aldous pick noong grand finals ng Season 7, sa kaniyang Barats pick na napaandar noong Season 8, hanggang sa Fredrinn at Guinevere pick nitong Season 10.

May pasilip na nitong playoffs si head coach Kristoffer "Bon Chan" Ricaplaza sa kaniyang Facebook page, sa gagamiting hero ni Wise, na unang inakala'y si Gusion. Pero sa d-day, mas malaking pasabog pa ang kaniyang inilabas nang gamitin ang Valentina -- na madalas ibigay kay Salic "Hadji" Imam sa midlane.

Matapos makopo ang kanilang ika-3 MPL Philippines title nitong Linggo, sinabi ni Wise na nakitaan niya ng potensiyal ang "Prophetess of the Night" at matagal na nila itong inensayo.

"Ako kasi, 'pag may bagong labas na hero tina-try ko talaga 'yung rotation niya kung paano siya pumatay [sa] jungle, kaya tinry ko din sa Mobile Legends. At noong tinry ko 'yong Valentina, sabi ko, 'Kaya, kaya ko din gamitin' kaya pinu-push ko," ani Wise.

Napagana ni Wise ang paggamit ng Valentina, at nakuha ang MVP award noong Game 1 matapos makakuha ng 5 kills at 7 assists.

Naging importante rin doon ang kaniyang pagkopya ng skill kay Karl "KarlTzy" Nepomuceno na madalas ay ginagamit ang Akai -- na signature hero din ni Wise -- para mang-ipit ng kalaban.

Sa naging performance ni Wise sa grand finals, isa siya sa mga naging matunog na pangalan sa Finals MVP race. Pero sa huli, napunta ito sa kaniyang kakampi na si Edward "EDWARD" Jay Dapadap, na solid din ang naging performance gamit ang kaniyang Benedetta.

Kung si Wise ang makakakuha sana ng MVP award ay ibig sabihin na lahat na ng Blacklist International main five ay nakapag-MVP sa kanilang karera.

Pero tingin din ng 22 anyos na darating din ang panahon niya.

"Lahat kami nagsha-shine dito at may kanya-kanyang timeline -- baka sa M4 ibigay sa akin," ani Wise.

Sasabak sa M4 World Championships ang Blacklist International, kung saan dedepensahan nila ang kanilang titulo, mula Enero 1 hanggang 15.