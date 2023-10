Nanay ni Ricci Rivero, may pasaring sa ‘toxic’ relationship

MAYNILA – Matapos aminin ng basketbolistang si Ricci Rivero ang kaniyang relasyon kay Leren Bautista, nagpahayag ng suporta ang mga magulang nito sa bago nitong pag-ibig.

Hindi pinalampas ng ama at ina ni Rivero na mag-iwan ng komento sa Instagram post ng atleta kamakailan kung saan tuluyan na nitong tinuldukan ang ilang buwang espekulasyon sa tunay na ugnayan nila ng dating beauty queen at ngayon konsehal ng Los Baños, Laguna na si Bautista.

Ayon sa tatay ni Rivero, hangad niya magkaroon ng respeto at alagaan ng dalawa ang isa’t isa.

“May God bless both of you. We love you and we will always be here praying for you guys. Take care of each other, love each other, respect each other and always put God in the center of your relationship,” aniya sa comment section.

Samantala, malaman naman ang naging mensahe ng nanay ng basketball player kung saan binigyang diin nito ang sinabi ng anak sa caption na “walang niloko at walang nanloko.”

“Sadyang hindi lang sila ang gustong magkatuluyan ng tadhana…Have you ever wondered why some relationships work out while others don’t? It can be annoying when you want to be with someone, especially when you know you gave your ALL, but it just doesn’t seem to be working out,” ani Abigail Rivero.

Ipinaliwanag din nito na kapag “toxic” na ang relasyon dapat na umanong umalis sa ganoon sitwasyon at hindi hayaan lang.

“‘God will end a relationship if it’s TOXIC.’ If you're in a toxic environment, you do not need to ‘get used to it for a long time’ or ‘just get over it.’ God wants you to remove yourself from these situations. God will even help you set up an unthinkable escape… Just learn to LISTEN,” hirit pa nito.

“The truth is, if it’s meant to be, it will happen. When God wants you with someone, He will make it happen.”

Dagdag pa ni Abigail, ang magandang pagsasama ay may pagkakaisa ng pangarap, kagustuhan, at paniniwala.

“Keep your relationship healthy by LISTENING, talking, accepting, managing conflict, making time for each other and praying together.”

Nito lamang Sabado ay pormal nang inanunsyo ni Rivero na nobya na niya si Bautista, matapos ilang beses makitang magkasama.

Naging laman ng balita si Rivero matapos ang maingay nilang hiwalayan ng Kapamilya actress na si Andrea Brillantes.

