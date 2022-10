May plano bang sumabak sa showbiz si Hidilyn Diaz?

Mula sa Instagram nina Iza Calzado, Hidilyn Diaz at Angel Locsin

MAYNILA – Hindi maikakailang nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas ang pangalan ni Hidilyn Diaz matapos nitong mapanalunan ang ginto sa Olympic Games.

Sa tagumpay ni Diaz bilang kauna-unahang Pinoy na nakapag-uwi ng ginto sa Olimpiyada, naging tanyag na ang kaniyang pangalan sa maraming Pilipino.

Kaya naman hindi naiwasang matanong ang atleta kung may plano ba itong pumasok din sa showbiz tulad ng maraming manlalaro ng Pilipinas na pagkatapos ng sports ay sumabak din sa harap ng kamera.

Sa launch ng kaniyang bagong endorsement na Under Armour, sinabi ni Diaz na wala siyang planong mag-artista kapag nagretiro na siya sa weightlifting.

Sa kabila ito ng pagiging malapit niya sa ilang mga personalidad sa showbiz tulad nina Angel Locsin, Judy Ann Santos at Iza Calzado.

Sa katunayan, kasama ang tatlong batikang aktres sa entourage ni Diaz nang ikasal ito nitong Hulyo kay Julius Naranjo sa Baguio City.

Ayon sa weightlifter, humahanga siya sa mga ito dahil sa husay nila sa kanilang ginagawa kabilang na rito ang pagiging matulungin sa publiko.

“Nakita ko yung galing nila sa pag-aartista. Nakita ko rin kung paano...like si Ms. Angel Locsin nagse-serve sa community dun ako na-inspire,” sambit ni Diaz.

Hanga rin si Diaz sa pagiging mapagkumbaba ni Santos bukod pa sa pagiging magaling na ina sa kaniyang mga anak.

“With Ate Juday kasi nakaka-inspire siya na sobrang sikat na niya. Pero down to earth. Nakita ko kung gaano siya ka-hands on sa mga anak niya. Sabi ko, 'sana ganito rin ako,’” hirit ng atleta.

“Si Ate Iza naman, ang galing niyang umarte. Tao talaga siya. Alam mo yung nakakausap mo siya. Yun yung nakaka-inspire.”

Sa ngayon, abala si Diaz sa paghahanda sa nalalapit na World Championships sa Colombia sa Disyembre.

Tatangkain muli nito na magkwalipika sa Paris Olympics sa 2024.

