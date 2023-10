Classics Dragonboat Team ng UAE wagi sa Busan Dragonboat Festival

DUBAI - Nag-uwi ng walong tropeo ang mga Pinoy na kinatawan ng United Arab Emirates sa nagdaang 11th Korea Open Busan International Dragonboat Festival.

Dalawa mula sa 200 meters race at dalawa rin sa 300 meters race para sa Women’s division ang kanilang nasungkit. Dinagdagan pa ito ng tatlong 2nd place sa ilalim ng kategoryang 200 at 300 meters race at isang pang 3rd place trophy sa Premier Mixed DB12 Small Boat category.

Dedikasyon, disiplina at focus daw ang naging sandata ng koponan para manalo sa laban. “Team work is very much important. Siyempre kung makikita mo yung commitment talaga at camaraderie ng isang team, it is very fulfilling sa puso.

I am very grateful to be part of this Classics team,” sabi ni Norelyn Santos, paddler, Classics Dragonboat Team mula Dubai.

“As a Filipino sobrang proud ko na nire-represent ko ang bansang UAE everytime na lumalaban kami from other countries. Nagte-train hard kami for this. Lahat binubuhos namin dito, pawis and everything is para sa bayang sinilangan namin sa Pilipinas at para sa UAE,” sabi ni Adrian Sogelio, Coach, Classics Dragonboat Team mula Dubai.

“Maganda pong binibigay talaga sa amin ng bansang ito, so (gusto naming) maibigay pabalik ang karangalan para sa bansang UAE,” sabi ni Jun De Los Santos, coach ng Classics Dragonboat Team mula Dubai.

“They won in the international competition against so many groups, I am very proud,” sabi ni Nathan Kyle Apostol, pinakabatang miyembro ng Classics Dragonboat Team mula Dubai.

Ayon kay Coach Adrian disiplina at maingat na pagsunod sa training at mga payo ang dahilan ng panalo ng kanilang koponan.

“From the strokes , from pagising ng maaga, from training every morning, live, work hard for it,” sabi ni Coach Adrian.

May mahigit 60 miyembro ang Classics Dragonboat Team na may iba-ibang edad at propesyon.

“Ang dragonboat sports ay para sa lahat. Hindi pang mayaman or mahirap. Kahit anong trabaho mo pwede kang mag-join sa amin,” sabi ni Coach Adrian.

“Wala pong diskriminasyon dito, pwede po rito matangkad, maliit, medyo me kalakihan, payat, bata matanda ang kailangan lang po natin, dedikasyon at consistency at disiplina po,” sabi ni Coach Jun.

