Marami ang nabulaga sa pasya ng Bren Esports na di mag-ban ng mga hero sa Game 2 sa laban kontra Blacklist. Bagay ito na tinawag ni Blacklist International captain Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna na "disrespectful" o nakakabastos. Courtesy: MPL Philippines

MANILA - Marami ang nagulat sa taktika ng M2 world champs Bren Esports sa kanilang huling laban kontra Blacklist International.

Bukod sa bagong lineup, at sa mga kakaibang pick, pinili rin nilang hindi mag-ban ng mga hero noong Game 2.

Pero ayon kay Blacklist International captain Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna, "disrespectful" o kawalang-galang sa liga ito.

Aminado ang star mid-laner na nabulaga ang koponan sa naging desisyon ng Bren Esports, at kinuwestiyon pa nila kung puwede itong gawin.

Ngayon lang din aniya siya nakasaksi ng ganitong hakbang sa laro.

At kung si OhMyV33nus naman ang tatanungin, tingin niyang maaaring may masamang epekto ito kalaunan.

"Nakakatawa siya sa paningin ng manonood, pero for me disrespecting siya in a way. Puwedeng magkaroon ng impact sa susunod na matches na pwede siyang gayahin ng ibang teams. And parang una pa lang siyang ginawa even sa MPL leagues," ani OhMyV33nus, na pumasok sa professional scene noong Season 4 sa ilalim ng Onic Philippines.

Hirit pa niya: "Puwede ka namang mag-enjoy na hindi gumagawa ng ganoong klaseng act."

Sinegunduhan naman ito ni Salic A "Hadji" Imam.

"'Yun din. Nakakapanibago na hindi sila nag-ban... Buong MPL ko simula Season 2 ngayon lang nae-experience," dagdag niya.

Bago magsimula ang bawat laro sa MPL, nagkakaroon ng "ban phase" kung saan salit-salitang makakapili ng hero na iba-ban ang mga naglalarong koponan. Malaking bagay ito na nakakabago sa ihip ng hangin ng laro lalo na kung magaling sa isang hero ang isang manlalaro.

Sa nauna nang post-match conference, pabirong sinagot ni Bren player Mico “Coco” Sampang ang dahilan kung bakit nila ito ginawa.

"Para pag tinalo namin sila wala silang dahilan para i-ban ang main hero nila diba? Eh kaso natalo kami," natatawang ikinukuwento ni Coco.

Napanalunan ng Blacklist ang kanilang laban kontra Bren sa iskor na 2-0. Hindi makakapasok sa unang pagkakataon ang Bren Esports sa playoffs at magtatapos sa ika-7 puwesto.