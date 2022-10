Sports tournament sa Sweden muling nagbabalik

Kasabay ng pagpapakilala ng bagong alyansa ng volleyball sa Europa, isang torneyo ang ikinasa ng Filipino Sports Organisation in Sweden (FSOS) kamakailan.

Ito ang Volley Vikings in Europe 2022 na nilahukan ng labingwalong koponan mula sa iba’t ibang bansa sa Europa.

Sa unang sabak sa laro, kampeon sa women’s division ang koponan ng Roma mula sa Italya habang first runner-up naman ang Finland.

Sa mixed division, nasungkit ng Team D Clan ng London ang kampeonato, habang first runner-up muli ang Finland.

Ang FSOS na itinatag ni Vangie Rebot Jorquia noong 2008 ang pinakamalaking sports organisation sa Sweden.

Layon nito na pagbuklurin ang mga Pilipino na mahihilig sa sports at ilayo rin ang mga kabataan sa masasamang bisyo.

Sa pamumuno ni Jovelyn de Rosas at Aries Nunez, walong bansa ang bumubuo sa Philippine European Volleyball Alliance (PEVA) na kinabibilangan ng Italy, Belgium, Denmark, The Netherlands, Sweden, UK, Austria, at Switzerland.

“Layon ng alyansa na magkaroon ng calendar of events para maiwasan ang pagkakasabay-sabay at pagkakadikit dikit ng mga schedule ng palaro para mas maraming makalahok,” sabi ni Jovelyn de Rosas, FSOS.

Ayon naman sa pangulo ng FSOS, simula pa lang ito ng mga proyektong dapat abangan ng mga manlalaro.

Posible rin daw magkaroon ng alyansa ng basketball at badminton groups sa susunod na taon.

”Ngayong darating na December ay magkakaroon ng FSOS badminton international tournament at sa unang quarter ng taong 2023 ay muling bubuksan ng FSOS ang aming mga seasonal na paliga ng volleyball at basketball,” sabi ni Joey Jorquia, pangulo ng FSOS.

Muling nagbabalik ang sports tournament sa Sweden na nahinto noong kasagsagan ng pandemya. Na-miss ito ng maraming Pinoy dahil malaki ang tulong hindi lang sa kalusugan, mental health kundi sa pagpapalakas ng samahan ng mga Pinoy sa iba-ibang bahagi ng Europa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Sweden, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(All photos courtesy of Filipino Sports Organisation in Sweden)

KAUGNAY NA VIDEO: