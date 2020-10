Sa debateng GOAT, bakit boto kay LeBron ang isang NBA legend?

Ngayong 2020 NBA Finals, hindi maiiwasang pag-usapang muli kung sino nga ba ang karapat-dapat na tawaging "GOAT" -- o greatest of all-time -- sa basketball.

Sa ngayon, tila dalawa lang ang pinagpipilian sa debate -- si LeBron James at si Michael Jordan.

Marami sa nakatatandang henerasyon ang umiidolo kay Jordan, na naging susi sa pagkakapanalo ng Chicago Bulls ng 6 na NBA titles noong dekada 90.

Ngunit kahit parte ng old school basketball si Isiah Thomas, binibigay niya ang boto niya kay James.

The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M