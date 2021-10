Si KarlTzy ang kumukuha ng Lancelot para sa Bren Esports. Courtesy: Moonton

Ngayong MPL Season 8, kapansin-pansin na hindi na masyadong pinipili ng Bren Esports si Lancelot, ang hero na nagdala sa kanila sa world title noong Enero.

Paliwanag ng coaching staff ng Bren Esports, "conditional" sa ngayon ang pagpili nila kay Lancelot, na ginagamit ni M2 World Championship MVP Karl "KarlTzy" Nepomuceno.

"It depends kasi sa draft eh. May games na sobrang effective ang Lance but against TNC's draft pattern hindi siya as effective. May instances, pero maggpick sila ng other heroes. It balances out eh, so mayroong instances. It's conditional," ani head coach Francis "Duckeyyy" Glindro matapos ang pagkapanalo nila kontra TNC Pro Team.

Paliwanag din ni Pau "Pauloxpert" Munsayac, Sunsparks Coach, mahirap tapatan ng Lancelot ang mga "makukunat" na hero ng TNC, gaya ng Barats na gamit ni Light noong Game 1.

"Conditional talaga si Lance doon. 'Pag umabot kasi sa late game, 'pag makunat ang kalaban mahirap ang Lance," ani Pauloxpert, na isa ngayon sa tumutulong sa Bren Esports para maibalik ang dati nilang winning form.

Sa draft ng Bren Esports sa kanilang 2-1 win kontra TNC, pinili ni KarlTzy si Yi Sun Shin noong Game 1, ang MVP-winning Hayabusa noong Game 2, at ang surprise Sun pick noong Game 3.

May pagkakataon ding hindi naba-ban ang Lancelot, na maituturing na "comfort pick" ng Bren sa laro pero namimili pa rin sila ng ibang hero.

Paliwanag ni Pauloxpert, kailangan nila ng "pamunit" sa mga lane, at panggulo sa Hayabusa na pinili ni Daniel "Chuuu" Chu noong Game 3.

Susunod na makakalaban ng Bren Esports ang Smart Omega Esports, alas-6 ng hapon sa Linggo, Oktubre 3.